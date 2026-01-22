Песков: Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву вечером 22 января

Фото: Getty Images/Tom Nicholson

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в Москву для переговоров с Владимиром Путиным вечером в четверг, 22 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, это будет после 19:00 или 20:00. Продолжится обсуждение тем украинского урегулирования, а также сопутствующих вопросов.

После разговора помощник главы государства Юрий Ушаков, который также примет участие в переговорах, проведет телефонный брифинг для журналистов. Песков отметил, что это будет "достаточно поздно".

Он добавил, что Кремль не будет комментировать стадию переговоров с США, особенно в преддверии приезда Уиткоффа.

Путин неоднократно указывал на важность скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине. Причем его достижению, по мнению президента, могли бы поспособствовать именно инициативы России по созданию новой, устойчивой и справедливой системы безопасности для Европы и мира.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп отмечал желание Путина завершить конфликт на Украине. При этом он говорил, что у него были случаи, когда "уже все было готово", однако украинский президент Владимир Зеленский отказывался от сделки.

По словам Уиткоффа, урегулирование украинского кризиса свелось к обсуждению одного ключевого вопроса. Именно сейчас стороны подошли к финальному этапу разрешения.

