19 января, 12:07

Эксперт Джаралла: европейские элиты готовят общество к отказу Украины от части Донбасса

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Европейские элиты постепенно подготавливают общество к возможному отказу Киева от оставшейся части Донбасса. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил политический эксперт Владимир Джаралла.

Он отметил, что Европа ранее не раз срывала соглашения, которые могли бы поставить точку и завершить разгоревшийся на Украине конфликт. Однако в нынешней ситуации она будет вынуждена пойти на требования России.

"Возникшая ситуация, когда европейские элиты оказались меж нескольких огней – и с США по Гренландии, и с обострившимся экономическим положением в ряде стран Европы, и с настроениями в обществе, – вынуждает эти элиты поворачиваться к реальной картине мира", – заявил собеседник.

Джаралла добавил, что в обществе демонстрация кадров с разрушенными "украинскими территориями", которые на самом деле зачастую сняты в Донбассе, уже не вызывают бурной реакции.

Ранее зарубежные СМИ отмечали, что самонадеянные требования президента Украины Владимира Зеленского могут привести к провалу мирных переговоров.

В частности, у администрации США могут начаться большие проблемы при предоставлении Киеву гарантий безопасности из-за политических и геополитических сложностей.

