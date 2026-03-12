Форма поиска по сайту

12 марта, 16:59

Происшествия

Задержан мужчина, подозреваемый в поджоге машины ГАИ в Сергиевом Посаде

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Задержан 19-летний житель Саратова, который подозревается в поджоге машины ГАИ в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

По данным ведомства, мужчина совершал противоправные действия под руководством неизвестного, с которым контактировал через мессенджер. В результате по указанию злоумышленника молодой человек прибыл на электричке в Сергиев Посад, приобрел металлическую канистру и заправил ее бензином на АЗС.

Затем житель Саратова отправился к зданию местной Госавтоинспекции и стал следить за служебными автомобилями. Спустя время мужчина был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Сам молодой человек рассказал, что не раз забирал деньги у обманутых граждан, переводил их в криптовалюту и высылал кураторам.

В настоящее время мужчина отправлен в СИЗО. Правоохранители проводят дополнительные мероприятия, которые позволят выявить и задержать соучастников преступления, а также установить причастность арестованного к иным противоправным действиям.

Правоохранители попросили не выполнять никаких указаний незнакомцев по телефону или в мессенджере. Ведомство напомнило, что это может привести к тяжким последствиям. Граждан призвали оперативно сообщать о происходящем сотрудникам полиции.

"Соблюдайте закон и помните о последствиях противоправных действий. Помните, что умышленные действия, устрашающие население и создающие опасность гибели человека, причинения имущественного ущерба квалифицируются как террористический акт", – заключили в ведомстве, напомнив, что за совершение данного преступления злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Москве были задержаны двое молодых людей, которые выполняли задания зарубежных кураторов по поджогу автомобиля полиции и здания МВД.

19-летний житель Костромы облил бензином и поджег служебный полицейский автомобиль в Кривоарбатском переулке. Пожар удалось ликвидировать самим правоохранителям. В отделе полиции юноша рассказал, что стал жертвой преступной схемы. По факту произошедшего возбуждено дело о теракте, приготовлении к преступлению и умышленные уничтожение или повреждение имущества.

17-летнего жителя Подмосковья задержали, когда он подошел к КПП ОМВД России по Хорошёвскому району с канистрой бензина в руках.

"Московский патруль": в Подмосковье задержан мужчина, который поджег несколько машин

