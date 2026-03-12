На юго-востоке столицы стартовала модернизация газорегуляторного пункта

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Сотрудники комплекса городского хозяйства приступили к модернизации газорегуляторного пункта "Училище Верховного совета", обеспечивающего газоснабжение столичного района Люблино. Об этом сообщается в телеграм-канале КГХ.

Как напомнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, данное оборудование отвечает за снижение давления газа до нужных значений и поддержание его на одном уровне. Подобные работы по всему городу носят систематический характер.

Модернизация люблинского пункта вызвана долгим сроком службы оборудования. Планируется, что все мероприятия будут выполнены в кратчайшие сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

Специалистам предстоит заменить старое оборудование на современный газорегуляторный пункт шкафного типа с производительностью 380 кубометров в час. Он был изготовлен из российских комплектующих на собственном производстве АО "Мосгаз".

Уточняется, что новая техника отличается высокой надежностью и пониженным уровнем шума, что соответствует требованиям безопасности.

В комплексе также добавили, что все газорегуляторные пункты Москвы оснащены запорными устройствами, а их работа контролируется из центральной диспетчерской. Это позволяет в реальном времени управлять газовым хозяйством города.

Аналогичные работы параллельно проводятся и на Дорожной улице в столице. Они коснулись крупного газорегуляторного пункта "Чертаново промзона". Он находится на территории районной тепловой станции и обеспечивает поставку газа промышленным предприятиям.

