Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 16:36

Город

На юго-востоке столицы стартовала модернизация газорегуляторного пункта

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Сотрудники комплекса городского хозяйства приступили к модернизации газорегуляторного пункта "Училище Верховного совета", обеспечивающего газоснабжение столичного района Люблино. Об этом сообщается в телеграм-канале КГХ.

Как напомнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, данное оборудование отвечает за снижение давления газа до нужных значений и поддержание его на одном уровне. Подобные работы по всему городу носят систематический характер.

Модернизация люблинского пункта вызвана долгим сроком службы оборудования. Планируется, что все мероприятия будут выполнены в кратчайшие сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

Специалистам предстоит заменить старое оборудование на современный газорегуляторный пункт шкафного типа с производительностью 380 кубометров в час. Он был изготовлен из российских комплектующих на собственном производстве АО "Мосгаз".

Уточняется, что новая техника отличается высокой надежностью и пониженным уровнем шума, что соответствует требованиям безопасности.

В комплексе также добавили, что все газорегуляторные пункты Москвы оснащены запорными устройствами, а их работа контролируется из центральной диспетчерской. Это позволяет в реальном времени управлять газовым хозяйством города.

Аналогичные работы параллельно проводятся и на Дорожной улице в столице. Они коснулись крупного газорегуляторного пункта "Чертаново промзона". Он находится на территории районной тепловой станции и обеспечивает поставку газа промышленным предприятиям.

Читайте также


городЖКХ

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика