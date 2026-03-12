Форма поиска по сайту

12 марта, 16:33

Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии поделилась, что похудела на 11 килограммов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/shena_music

Дочь певицы Валерии (настоящее имя – Алла Перфилова. – Прим. ред.), продюсер Шена Шульгина рассказала, что похудела на 11 килограммов. Результатами она поделилась с подписчиками на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Она показала снимок из клиники эстетической медицины, в которой проходит аппаратные процедуры. На фото видно, что ранее плотно облегавшие джинсы теперь сидят на Шульгиной свободно.

"Сейчас, чтобы сохранить качество кожи, делаю японскую сауну и эндосферу", – рассказала она.

Дочь артистки отметила, что после 30 лет худеть стало намного труднее. Чтобы избавиться от лишних килограммов, ей пришлось начать регулярные тренировки, отказаться от алкоголя и строго следить за питанием. Результаты она планирует удерживать.

Ранее актер Станислав Дужников, известный по роли Лени в сериале "Воронины", поделился секретами своего похудения. Он рассказал, что занимается спортом и контролирует питание. При этом он не отказывается от конкретных продуктов, а просто уменьшает порции, которые должны помещаться "в ладошку".

