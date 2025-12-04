Форма поиска по сайту

04 декабря, 15:45

Шоу-бизнес

Актриса Задорожная объяснила, почему не беспокоится из-за набранного веса после родов

Фото: legion-media.com/Photographers

Российская актриса Настя Задорожная объяснила, почему не беспокоится из-за лишних килограммов, которые она набрала после родов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на личный блог артистки.

Актриса родила дочь от бизнесмена Владимира Макарова в августе 2024 года. Задорожная рассказала, что до беременности весила 59 килограммов, а сейчас – 62,9 килограмма при росте в 169 сантиметров. Однако артистка еще не восстановилась после появления малыша.

"Я не беспокоюсь из-за этих подвисших килограммов. Всему свое время. Я не сплю нормально, так что ни спорт, ни еда не работают", – добавила Задорожная.

Ранее певица Бьянка (настоящее имя – Татьяна Липницкая. – Прим. ред.) рассказала, как похудела на 2 килограмма за 4 дня. Она рассказала, что ей удалось это сделать без вреда для здоровья благодаря белковой диете. Кроме того, артистка каждый день занимается спортом.

Анфиса Чехова рассказала о борьбе с комплексами и давлении стандартов красоты

