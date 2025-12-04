Актриса Задорожная объяснила, почему не беспокоится из-за набранного веса после родов

Фото: legion-media.com/Photographers

Российская актриса Настя Задорожная объяснила, почему не беспокоится из-за лишних килограммов, которые она набрала после родов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на личный блог артистки.

Актриса родила дочь от бизнесмена Владимира Макарова в августе 2024 года. Задорожная рассказала, что до беременности весила 59 килограммов, а сейчас – 62,9 килограмма при росте в 169 сантиметров. Однако артистка еще не восстановилась после появления малыша.

"Я не беспокоюсь из-за этих подвисших килограммов. Всему свое время. Я не сплю нормально, так что ни спорт, ни еда не работают", – добавила Задорожная.

