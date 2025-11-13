Певица Бьянка рассказала, что похудела на 2 килограмма за 4 дня благодаря белковой диете

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Певица Бьянка (настоящее имя – Татьяна Липницкая. – Прим. ред.) рассказала, как похудела на 2 килограмма за 4 дня, передает "Газета.ру" со ссылкой на ее страницу в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По ее словам, ей удалось это сделать без вреда здоровью благодаря белковой диете, которой Бьянка придерживается уже пять дней. Кроме того, она каждый день занимается спортом.

"Всем физкульт-привет", – добавила певица.

В ноябре 2024 года Липницкая рассказала, что поправилась из-за гормонального сбоя. Она отметила, что всегда была стройной, но лишние килограммы сделали ее "практической неузнаваемой".

Взять себя в руки ей помогли эндокринолог, спорт и правильное питание. Кроме того, Бьянка дважды в неделю делала капельницы с витаминами и минералами. В результате она смогла сбросить 41 килограмм за полгода.

