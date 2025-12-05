Форма поиска по сайту

05 декабря, 16:31

В мире
Daily Express: 700-килограммовую белую акулу нашли у пляжа в США

Акулу весом 700 килограммов обнаружили возле пляжа в США

Фото: 123RF.com/desant7474

В США недалеко от популярных пляжей курортного городка Вирджиния-Бич нашли белую акулу, вес которой составил 700 килограммов. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Daily Express.

Ученые дали акуле кличку Белла. Ей также внедрили чип для слежения.

Как отметил основатель OCEARCH и морской биолог Крис Фишер, акула появилась рядом с пляжами в ходе ежегодной миграции. Он подчеркнул, что большинство ее сородичей уже находятся к югу от мыса Хаттерас, но Белла одна из тех, кто мигрирует недалеко от побережья.

"Это ее первое путешествие на юг, во время которого мы можем отслеживать ее перемещения и видеть, как и куда она движется", – добавил Фишер.

Кроме того, внедрение чипа акулам поможет лучше понять их поведение и в дальнейшем предсказывать его. Биолог дополнил, что Беллу не нужно опасаться, но также необходимо соблюдать осторожность и выходить из воды, если морские обитатели начинают беспокоиться. Это может быть первым признаком того, что где-то неподалеку находится хищник.

В настоящее время белые акулы плывут на юг, где охотятся на тюленей, поедающих рыбу. Таким образом, сохраняется природный баланс и нормальная популяция видов, подчеркнул Фишер.

Ранее сообщалось, что в Египте закрылись несколько пляжей из-за акул. Многих туристов предупреждают о нашествии морских хищников еще при оформлении путевки.

По данным СМИ, в Макади запретили купаться на территориях почти 10 гостиничных комплексов. Кроме этого, специалисты отметили, что наибольшую опасность для человека представляют тигровая и тупорылая акулы.

