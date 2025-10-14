Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 13:09

Общество

Рыбаки поймали гигантского тунца на Курилах

Видео: телеграм-канал Amur Mash

Рыбаки выловили большого тунца у курильского острова Итуруп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство по рыболовству Сахалинской области.

По данным ведомства, его вес составляет 287 килограммов.

Ранее необычное существо с яркими щетинками было обнаружено на берегу моря в британском графстве Суффолк. Животное длиной около 15 сантиметров нашла пара, гулявшая с собакой. Они охарактеризовали находку как что-то инопланетное.

Позже ученые определили это создание как крупного морского червя семейства Aphroditidae. Они обитают на дне Атлантического океана и Средиземного моря.

Кроме того, на пляже британской деревни Пембри была найдена гигантская туша неизвестного морского существа. По данным СМИ, оно может быть китом. Туша появилась на берегу ночью.

Читайте также


обществорегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика