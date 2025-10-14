Рыбаки поймали гигантского тунца на Курилах

Видео: телеграм-канал Amur Mash

Рыбаки выловили большого тунца у курильского острова Итуруп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство по рыболовству Сахалинской области.

По данным ведомства, его вес составляет 287 килограммов.

Ранее необычное существо с яркими щетинками было обнаружено на берегу моря в британском графстве Суффолк. Животное длиной около 15 сантиметров нашла пара, гулявшая с собакой. Они охарактеризовали находку как что-то инопланетное.

Позже ученые определили это создание как крупного морского червя семейства Aphroditidae. Они обитают на дне Атлантического океана и Средиземного моря.

Кроме того, на пляже британской деревни Пембри была найдена гигантская туша неизвестного морского существа. По данным СМИ, оно может быть китом. Туша появилась на берегу ночью.

