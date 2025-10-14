14 октября, 13:09Общество
Рыбаки поймали гигантского тунца на Курилах
По данным ведомства, его вес составляет 287 килограммов.
Ранее необычное существо с яркими щетинками было обнаружено на берегу моря в британском графстве Суффолк. Животное длиной около 15 сантиметров нашла пара, гулявшая с собакой. Они охарактеризовали находку как что-то инопланетное.
Позже ученые определили это создание как крупного морского червя семейства Aphroditidae. Они обитают на дне Атлантического океана и Средиземного моря.
Кроме того, на пляже британской деревни Пембри была найдена гигантская туша неизвестного морского существа. По данным СМИ, оно может быть китом. Туша появилась на берегу ночью.