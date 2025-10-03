На берег в Британии выбросило загадочного огромного морского червя

Фото: 123RF/felixmorion

Необычное существо с яркими щетинками было обнаружено на берегу моря в британском графстве Суффолк. Об этом сообщает МК со ссылкой на The Sun.

Животное длиной около 15 сантиметров нашла пара, гулявшая с собакой. Они охарактеризовали находку как что-то инопланетное.

Позже ученые определили это создание как крупного морского червя семейства Aphroditidae. Эти существа обитают на дне Атлантического океана и Средиземного моря и часто появляются на берегу после штормов.

Взрослые черви этого семейства обычно вырастают до 7,5–15 сантиметров, хотя размер некоторых особей может достигать 30 сантиметров. Их тело покрыто параподиями и щетинками, а глаза отсутствуют. Спинные щетинки, как правило, красные, но могут менять цвет на зеленый или синий при определенном освещении.

Ранее на пляже британской деревни Пембри была найдена гигантская туша неизвестного морского существа. По данным СМИ, оно может быть китом. Туша появилась на берегу ночью.

Морские биологи приступили к исследованию останков, чтобы установить вид и причины смерти. Предполагается, что это могло произойти из-за болезни, недоедания или загрязнения океана, что указывает на экологические проблемы.