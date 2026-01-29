Лавров повторил свою шутку во время общения с журналистами

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Глава российского МИД Сергей Лавров повторил свою прошлогоднюю шутку в беседе с прессой, которая окружила его перед переговорами президентов России и ОАЭ в Кремле. Видеозапись опубликовал журналист Александр Юнашев в своем телеграм-канале.

На кадрах видно, как Лавров вышел к журналистам и спросил: "Куда делись-то все?" В ответ представители СМИ сказали ему, что все спрятались.

"А чего я сюда к вам пришел тогда?" – пошутил глава МИД.

Журналисты ответили, что министр должен беседовать с ними.

В 2025 году Лавров также отреагировал на активность прессы перед переговорами лидеров России и Белоруссии. Тогда он сказал фразу: "Нафиг я сюда пришел?" Позже реплику Лаврова использовали во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – цитату министра наносили на футболки и раздавали посетителям.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова на пресс-конференции главы ведомства по итогам российской дипломатии в 2025 году пошутила над американским журналистом.

В ходе мероприятия Лавров обратился к нему и с иронией поинтересовался, разрешили ли ему прийти на пресс-конференцию. После этого Захарова указала американцу место в зале и предложила задавать вопрос, иронично отметив его заметное удивление.

