NYP: P. Diddy признался в убийстве рэпера Тупака Шакура

Фото: ТАСС/imago stock&people

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) связал себя с убийством рэпера Тупака Шакура. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на New York Post.

Согласно материалам судебного дела, P. Diddy в 2012 году использовал упоминание убийства Тупака как угрозу.

Истец Стив Отис заявил, что во время работы мужским эскортом он подвергся насилию (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) со стороны продюсера после того, как, по его словам, был одурманен наркотиками. После произошедшего Комбс якобы угрожал, что если он смог организовать убийство известного рэпера, то последствия для самого Отиса могут быть еще более серьезными.

Кроме того, до этого Комбс якобы принуждал Отиса на протяжении нескольких часов участвовать в унизительных действиях с женщиной. После инцидента угрозы продолжились. Истец утверждает, что расценивал их как прямое требование молчать под страхом смерти.

Рэпер Эминем также якобы намекал на причастность P. Diddy к расстрелу Шакура. В треке Killshot у артиста есть строчка, которая переводится примерно так: "Но, Келлс, в тот день, когда ты выпустишь хит, Дидди признает, что убил Пака". Кроме того, песня была выпущена на следующий день после 22-й годовщины смерти Тупака.

P. Diddy арестовали в сентябре 2024 года после обвинений в совершении насилия и торговле людьми. По данным СМИ, артист организовывал вечеринки, на которых предлагал гостям запрещенные вещества и услуги секс-работниц.

Также против музыканта выдвинули обвинения в использовании принудительного труда. Указывалось, что артист эксплуатировал своих сотрудников и несколько предприятий для совершения и сокрытия актов насилия, издевательств и коммерческого секса.

В 2025 году суд признал рэпера виновным в двух эпизодах транспортировки людей для занятия проституцией. Ему назначили наказание в виде 50 месяцев заключения и выплаты штрафа в размере 500 тысяч долларов.