Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 10:52

Происшествия

Прокуратура Кузбасса начала проверку всех домов-интернатов региона

Фото: РИА Новости/Виль Равилов

Прокуратура Кузбасса начала проверку всех 13 домов-интернатов для граждан с психическими расстройствами на территории региона. Соответствующее поручение дал заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев, сообщила пресс-служба ведомства.

"С привлечением специалистов Роспотребнадзора и МЧС силами аппарата прокуратуры области и территориальными прокурорами будет проверено исполнение в учреждениях санитарно-эпидемиологического законодательства, соблюдение правил пожарной безопасности, оценено качество оказания социальной и медицинской помощи гражданам", – говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура согласовала внеплановые выездные проверки дома-интерната в Прокопьевске. Их проведут Росздравнадзор и Госинспекция труда Кемеровской области. Результаты всех мероприятий находятся на личном контроле регионального прокурора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В конце января Роспотребнадзор начал эпидрасследование после случаев пневмонии у постояльцев дома-интерната в Прокопьевске. Их доставили в больницу.

Также были выявлены 46 человек без клинических проявлений, но с положительными результатами на ОРВИ. Спустя время их количество увеличилось. В данный момент в медучреждениях Кузбасса находится 51 постоялец интерната, 4 из которых в тяжелом состоянии.

Кроме того, за январь в интернате скончались 9 человек. Причиной смерти 7 пациентов стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности и болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма и тромбозами.

Сначала следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, а затем переквалифицировали его на нарушение указанных правил, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц.

Новости регионов: дело возбуждено после гибели постояльцев интерната в Прокопьевске

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика