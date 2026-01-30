Прокуратура Кузбасса начала проверку всех домов-интернатов региона

Фото: РИА Новости/Виль Равилов

Прокуратура Кузбасса начала проверку всех 13 домов-интернатов для граждан с психическими расстройствами на территории региона. Соответствующее поручение дал заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев, сообщила пресс-служба ведомства.

"С привлечением специалистов Роспотребнадзора и МЧС силами аппарата прокуратуры области и территориальными прокурорами будет проверено исполнение в учреждениях санитарно-эпидемиологического законодательства, соблюдение правил пожарной безопасности, оценено качество оказания социальной и медицинской помощи гражданам", – говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура согласовала внеплановые выездные проверки дома-интерната в Прокопьевске. Их проведут Росздравнадзор и Госинспекция труда Кемеровской области. Результаты всех мероприятий находятся на личном контроле регионального прокурора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В конце января Роспотребнадзор начал эпидрасследование после случаев пневмонии у постояльцев дома-интерната в Прокопьевске. Их доставили в больницу.

Также были выявлены 46 человек без клинических проявлений, но с положительными результатами на ОРВИ. Спустя время их количество увеличилось. В данный момент в медучреждениях Кузбасса находится 51 постоялец интерната, 4 из которых в тяжелом состоянии.

Кроме того, за январь в интернате скончались 9 человек. Причиной смерти 7 пациентов стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности и болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма и тромбозами.

Сначала следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, а затем переквалифицировали его на нарушение указанных правил, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц.