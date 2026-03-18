18 марта, 13:01
Совфед одобрил закон о запрете выдворять воевавших в составе ВС РФ иностранцев
В Совфеде одобрили закон о неприменении наказания в виде административного выдворения в отношении иностранцев, которые воевали по контракту в составе Вооруженных сил РФ.
Согласно изменениям, вместо выдворения иностранцам будет назначаться штраф в пределах применяемой статьи либо обязательные работы на срок 100 до 200 часов.
В случае нарушения правил поведения на официальных спортивных мероприятиях таким гражданам также может быть назначен запрет на посещение подобных событий на срок от 1 года до 7 лет.
Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу проходящих службу в российской армии и служивших в составе сил иностранцев или лиц без гражданства.
Документом предусматривается расширение списка оснований для отказа в выдаче другой стране для уголовного преследования или исполнения приговора в отношении иностранца.