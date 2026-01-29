Форма поиска по сайту

29 января, 12:06

Происшествия

СК переквалифицировал уголовное дело после гибели постояльцев интерната в Прокопьевске

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи переквалифицировали уголовное дело, возбужденное после гибели постояльцев интерната в Прокопьевске в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Ранее расследование велось по факту нарушения части 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей"). Теперь следователи будут разбирать в деле в рамках части 3 той же статьи УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

По данным правоохранителей, ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудников интерната привело к возникновению условий для распространения вирусной инфекции.

В результате за период с 23 января заразились 46 человек, 9 из которых скончались. Состояние здоровья 3 из них ухудшилось вследствие заболевания, уверены в СК. Причины смерти еще 6 пациентов выясняются.

Изначально на несколько случаев внебольничной пневмонии, выявленных у постояльцев дома-интерната, обратил внимание Роспотребнадзор. Специалисты ведомства начали дезинфекцию в здании и установили круглосуточное наблюдение за контактными лицами.

Позже в Минтруда и соцзащиты региона объяснили, что в интернате произошло массовое заболевание гриппом А. Утверждалось, что из 9 умерших пациентов 7 скончались из-за декомпенсации длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненных нарушений ритма, тромбозов.

