Новости

18 марта, 13:50

Политика

Суд в Москве оштрафовал журналистку Гордееву за пропаганду ЛГБТ

instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/catherinagordeeva (Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом)

Басманный районный суд Москвы привлек к административной ответственности журналистку Катерину Гордееву (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Гордееву признали виновной по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения") (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Ей назначили штраф в размере 120 тысяч рублей.

Ранее Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Pharaoh (настоящее имя – Глеб Голубин) за пропаганду наркотиков в четырех песнях. Размер административного штрафа составил 80 тысяч рублей.

До этого рэпера Face (настоящее имя – Иван Дремин, внесен в РФ в перечень иноагентов) оштрафовали на 250 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Кроме того, на 2,5 года ему запретили администрировать сайты в интернете.

судыполитика

