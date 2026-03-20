Фелинолог Шевченко: "мартовские коты" пропали в Москве из-за сокращения бездомных животных

Характерные весенние "концерты" котов в столице практически не слышны. Причиной тому служат особенности городской среды и содержания животных. Об этом рассказала Агентству "Москва" президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

По словам эксперта, большинство домашних кошек живут в квартирах, где их биологические ритмы не привязаны к сезонности.

"Мартовские коты" в большей степени характерны именно для уличных животных. Домашним же кошкам все равно – март это, февраль или ноябрь", – пояснила эксперт.

Представление о том, что коты активны только в марте, эксперт назвала упрощением. Периоды половой активности у них связаны с увеличением светового дня и могут наступать даже зимой. А отсутствие шумных "пений" на улицах является лишь косвенным признаком сокращения числа бездомных животных в Москве, добавила Шевченко.

Ранее ветеринарный врач Богдан Галкин рассказал, что уединение кошки в укромных местах и сбегание от хозяина являются первым признаком стресса у животного. Если кошка стала прятаться, однако стрессовые факторы отсутствуют, то у нее может быть плохое самочувствие, отметил эксперт. У питомца могут быть температура, слабость, вирусные заболевания и отравление.