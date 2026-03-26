Дело о международном терроризме возбуждено после атаки на газовоз "Арктик Метагаз"

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

СК России возбудил уголовное дело о международном терроризме в связи с подрывом российского газовоза "Арктик Метагаз" в Средиземном море. Об этом сообщило ведомство в МАХ.

По данным следствия, 3 марта у берегов Мальты судно, следовавшее из Мурманска в Китай с грузом сжиженного газа, было атаковано с использованием не менее 2 беспилотников и 3 безэкипажных катеров с взрывными устройствами.

В результате ударов судно получило серьезные повреждения, произошла детонация газа. На борту находились 30 членов экипажа, среди которых все являются гражданами России. Пострадавших эвакуировали, двое моряков проходят лечение.

Следователи признали экипаж потерпевшим, провели допросы и изучили материалы с места происшествия. Поврежденное судно продолжает дрейфовать в южной части Средиземного моря и приближается к территориальным водам Ливии.

Ранее танкер Elbus, шедший под флагом Палау, подвергся атаке неизвестных беспилотников у берегов Турции в Черном море. Инцидент произошел в 30 милях от берега, в районе Абана провинции Кастамону. В итоге судно пришлось отбуксировать к Инеболу в сопровождении береговой охраны.