Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 14:38

Происшествия

Дело о международном терроризме возбуждено после атаки на газовоз "Арктик Метагаз"

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

СК России возбудил уголовное дело о международном терроризме в связи с подрывом российского газовоза "Арктик Метагаз" в Средиземном море. Об этом сообщило ведомство в МАХ.

По данным следствия, 3 марта у берегов Мальты судно, следовавшее из Мурманска в Китай с грузом сжиженного газа, было атаковано с использованием не менее 2 беспилотников и 3 безэкипажных катеров с взрывными устройствами.

В результате ударов судно получило серьезные повреждения, произошла детонация газа. На борту находились 30 членов экипажа, среди которых все являются гражданами России. Пострадавших эвакуировали, двое моряков проходят лечение.

Следователи признали экипаж потерпевшим, провели допросы и изучили материалы с места происшествия. Поврежденное судно продолжает дрейфовать в южной части Средиземного моря и приближается к территориальным водам Ливии.

Ранее танкер Elbus, шедший под флагом Палау, подвергся атаке неизвестных беспилотников у берегов Турции в Черном море. Инцидент произошел в 30 милях от берега, в районе Абана провинции Кастамону. В итоге судно пришлось отбуксировать к Инеболу в сопровождении береговой охраны.

Читайте также


происшествиятранспорт

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика