Новости

Новости

20 марта, 15:37

Происшествия

Моряки атакованного Украиной газовоза "Арктик Метагаз" вернулись в Мурманск

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Экипаж российского газовоза "Арктик Метагаз", который был атакован украинскими беспилотниками, безопасно вернулся в Мурманск во главе с капитаном Андреем Зеленским, сообщает РИА Новости.

Кроме того, моряки встретились с главой Мурманской области Андреем Чибисом. Встреча состоялась в Центре управления регионом. На встречу пришли 28 человек, это почти весь экипаж. Двое пострадавших сейчас продолжают лечение в Москве.

Отмечается, что моряки выразили свою благодарность властям региона за "радушный прием".

Украинские безэкипажные катера атаковали газовоз в Средиземном море около территориальных вод Мальты 3 марта. Судно следовало с оформленным по всем правилам грузом из Мурманска.

Нападение было совершено с побережья Ливии. Все 30 членов экипажа газовоза были спасены. Они являются гражданами России. В операции участвовали мальтийские и российские спасатели.

В Минтрансе России указали на то, что квалифицируют произошедшее как акт международного терроризма и морского пиратства.

