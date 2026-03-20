20 марта, 15:37Происшествия
Моряки атакованного Украиной газовоза "Арктик Метагаз" вернулись в Мурманск
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."
Экипаж российского газовоза "Арктик Метагаз", который был атакован украинскими беспилотниками, безопасно вернулся в Мурманск во главе с капитаном Андреем Зеленским, сообщает РИА Новости.
Кроме того, моряки встретились с главой Мурманской области Андреем Чибисом. Встреча состоялась в Центре управления регионом. На встречу пришли 28 человек, это почти весь экипаж. Двое пострадавших сейчас продолжают лечение в Москве.
Отмечается, что моряки выразили свою благодарность властям региона за "радушный прием".
Украинские безэкипажные катера атаковали газовоз в Средиземном море около территориальных вод Мальты 3 марта. Судно следовало с оформленным по всем правилам грузом из Мурманска.
Нападение было совершено с побережья Ливии. Все 30 членов экипажа газовоза были спасены. Они являются гражданами России. В операции участвовали мальтийские и российские спасатели.
В Минтрансе России указали на то, что квалифицируют произошедшее как акт международного терроризма и морского пиратства.