РЖД запустят дополнительные поезда в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В майские праздники на самых популярных направлениях запустят дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

В период с 30 апреля по 11 мая поезда совершат более 10,5 тысячи рейсов по всей стране. При этом в случае необходимости могут быть добавлены дополнительные вагоны и составы.

"На самых востребованных направлениях, помимо регулярных поездов, будут курсировать еще и дополнительные. Например, из Москвы в Нижний Новгород, Оренбург, Самару, Уфу, Саратов, а также из Ростова-на-Дону в Розу Хутор и по другим маршрутам", – уточнили представители перевозчика.

Также запустят дополнительный поезд № 249/250 между Санкт-Петербургом и Минском. Больше составов выйдут и на самое востребованное для праздничных выходных направление – Москва – Санкт-Петербург. Пятая пара скоростных поездов "Аврора" № 739/740 с 27 апреля будет отправляться через день. Сдвоенными составами начнут перевозить пассажиров некоторые "Сапсаны".

Также, согласно расписанию, будут курсировать и туристические поезда дальнего следования: "Ко Дню Победы", "Белорусский вояж", "Переславский экспресс", "Рускеальский экспресс", "Уральский экспресс", "Диоскурия", "Серебряный маршрут", "Космические выходные", "В Карелию", "Малахит", "По Золотому кольцу", "Жемчужина Кавказа" из Москвы и из Тюмени. Кроме того, туристические составы запустят пригородные перевозчики, в том числе и тематические ко Дню Победы.

Ожидается, что больше всего поездок россияне совершат 30 апреля и 8 мая. Возвращаться домой они будут 3 и 11 мая.

Предстоящие майские праздники будут самыми короткими за последние 8 лет. Причиной послужили длительные новогодние выходные, которые в этом году шли 12 дней. Следующие длинные выходные ждут россиян с 12 по 14 июня.