Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая по случаю Дня труда, а также с 9 по 11 мая по случаю Дня Победы.

При этом майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за последние 8 лет. Они продлятся всего 6 дней.

В 2019 году россияне отдыхали 9 дней, в 2022, 2024, 2025 годах в мае было по 8 праздничных дней, а в 2023-м – 7 дней. При этом в 2020–2021 годах дни между майскими праздниками были нерабочими из-за ковида.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напоминал о четырехдневной рабочей неделе в июне – с 8-го по 11-е число. Такой график связан с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня и выпадает на пятницу. Суббота, 13 июня, останется нерабочей без переноса.