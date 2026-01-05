Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 07:57

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Подольская: июль стал самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году

Эксперт назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Фото: depositphotos/d.travnikov

Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году стали июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на эксперта Президентской академии Татьяну Подольскую.

Она объяснила, что чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже оплата труда за один отработанный день – оклад, разделенный на число рабочих дней в месяце. В связи с этим сотруднику выгодно брать отпуск, когда в месяце максимальное количество рабочих дней.

Таким образом, в наступившем году самым выгодным месяцем для отпуска стал июль с 23 рабочими днями. Далее идут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, в которых 22 рабочих дня. При этом самым невыгодным месяцем является январь, поскольку в нем минимальное число рабочих дней – 15.

Ранее в Госдуме напомнили, что длительные новогодние праздникик в январе 2026 года не скажутся на размере окладной части заработной платы. Однако при сдельной оплате труда размер зарплаты "будет зависеть от того, какое количество услуг оказано или продукции произведено".

Майские праздники в текущем году будут длиться шесть дней. Так, 1 мая – День Труда – выпадает на пятницу, в связи с чем выходные дни будут 1, 2 и 3 мая. В свою очередь, 9 мая – День Великой Победы – совпадает с субботой, поэтому 9, 10 и 11 числа также будут выходными днями.

Россиянам рассказали, сколько выходных будет в мае

Читайте также


общество

Главное

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика