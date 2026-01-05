Эксперт Подольская: июль стал самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году

Фото: depositphotos/d.travnikov

Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году стали июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на эксперта Президентской академии Татьяну Подольскую.

Она объяснила, что чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже оплата труда за один отработанный день – оклад, разделенный на число рабочих дней в месяце. В связи с этим сотруднику выгодно брать отпуск, когда в месяце максимальное количество рабочих дней.

Таким образом, в наступившем году самым выгодным месяцем для отпуска стал июль с 23 рабочими днями. Далее идут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, в которых 22 рабочих дня. При этом самым невыгодным месяцем является январь, поскольку в нем минимальное число рабочих дней – 15.

Ранее в Госдуме напомнили, что длительные новогодние праздникик в январе 2026 года не скажутся на размере окладной части заработной платы. Однако при сдельной оплате труда размер зарплаты "будет зависеть от того, какое количество услуг оказано или продукции произведено".

Майские праздники в текущем году будут длиться шесть дней. Так, 1 мая – День Труда – выпадает на пятницу, в связи с чем выходные дни будут 1, 2 и 3 мая. В свою очередь, 9 мая – День Великой Победы – совпадает с субботой, поэтому 9, 10 и 11 числа также будут выходными днями.