Компания PepsiCo зарегистрировала 10 товарных знаков в России

Американская компания PepsiCo зарегистрировала в России 10 товарных знаков. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Роспатента.

Заявки компания подавала с 2024 по 2025 год. Ведомство приняло положительное решение о регистрации двух товарных знаков Lays Stix – это чипсы в зеленой и фиолетовой упаковках. Также была одобрена регистрация двух видов сухариков "Хрус Team. Барная коллекция".

Кроме того, одобрена регистрация товарных знаков чипсов Cheetos с чили, чипсов Doritos, газированной воды Aqua Minerale и Rockstar. Под товарными знаками "Пикантный, острый, огненный" могут продаваться закуски из арахиса, а под Pepsico – разные снеки и газировка.

В 2022 году PepsiCo полностью остановила производство и продажу Pepsi, 7UP, Mountain Dew и Mirinda на территории России. В компании сообщили, что все концентраты для изготовления напитков закончились.

На российском сайте компании отмечалось, что торговая марка Pepsi-Cola была официально зарегистрирована в СССР еще в 1938 году, а по состоянию на 2021 год Россия занимала второе место по объему бизнеса PepsiCo среди всех международных рынков, уступая только Мексике.

