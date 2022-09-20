PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России – СМИ

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PepsiCo больше не производит напитки Pepsi, 7UP, Mountain Dew и Mirinda на территории России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американскую компанию.

"Все концентраты (для изготовления напитков. – Прим. ред.) закончились в России, и производство остановилось", – сообщили в компании.

9 марта компания приостановила в России продажу Pepsi-Cola, 7Up, Mirinda и других прохладительных напитков глобальных брендов. По словам гендиректора PepsiCo Рамона Лагуарта, компания временно не будет проводить капиталовложения и рекламную деятельность в РФ.

В июле американская корпорация запустила в России продажи прохладительных напитков под брендами Evervess и Frustyle. Они должны были заменить ушедшие с российского рынка Pepsi, Mirinda и 7Up.

