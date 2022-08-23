Российскую альтернативу Sprite и Fanta начнут продавать в сентябре – СМИ

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
Российская альтернатива Sprite и Fanta поступит в продажу в сентябре 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия".
Речь идет о напитках "Добрый Лимон-лайм" и "Добрый Orange". При этом отмечается, что вкусы у лимонадов останутся прежними и будут соответствовать Sprite и Fanta. Вместе с тем ребрендинг предполагает и создание новых вкусов. Так, на российском рынке появятся напитки со вкусом манго-маракуйи, дюшеса, сибирских трав и вишни.
Исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев напомнил, что компания Coca-Cola испытывала трудности с импортом нужного концентрата.
"На этом фоне производитель выбрал менее рискованную стратегию и будет изготавливать похожие на ведущие бренды напитки. Компания сможет гарантировать их присутствие на полке", – пояснил Поповичев.
Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola HBC из-за ограничения своей деятельности на территории России потеряла 190 миллионов евро. Компания предположила, что дополнительный ущерб во втором полугодии может составить 82 миллиона евро.
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