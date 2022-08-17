Отечественную Coca-Cola будут производить на Кубани

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Компания "Кавказский бювет" запустит производство Coca-Cola на основе сахара и без него в рамках импортозамещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
"Первый резидент парка ООО "Кавказский бювет" получил на строительство завода 600 миллионов рублей кредитов по льготной ставке в 7,5%. Компании субсидировали процентную ставку по инвесткредиту в сумме 1,6 миллиона рублей, в дальнейшем планируют предоставить льготы по налогам на имущество и прибыль", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что вице-губернатор Александр Руппель заявил, что создание собственных производств позволит отказаться от обсуждаемого параллельного импорта напитков.
"На новом заводе в промпарке "Достояние", например, будут производить Coca-Cola на основе сахара и без него", – говорится в сообщении.
Речь идет об индустриальном парке "Достояние", который строится в Кропоткине в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
В свою очередь, гендиректор управляющей компании промпарка Михаил Хоменков рассказал, что завод по производству бутилированной воды уже построен на 99%. Производство напитка планируют запустить осенью текущего года.
В марте 2022 года стало известно, что компания Coca-Cola приостановит свою работу в России. В компании заявили об остановке работы 10 заводов по производству безалкогольных напитков на территории РФ.
Также сообщалось, что напитки компании Coca-Cola не будут завозить в Россию с помощью системы параллельного импорта. В Минсельхозе рассказали, что не рассматривают возможность внесения напитков под известным брендом в список товаров, которые собираются доставлять в страну без согласия производителя.
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