Отечественную Coca-Cola будут производить на Кубани

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Компания "Кавказский бювет" запустит производство Coca-Cola на основе сахара и без него в рамках импортозамещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

"Первый резидент парка ООО "Кавказский бювет" получил на строительство завода 600 миллионов рублей кредитов по льготной ставке в 7,5%. Компании субсидировали процентную ставку по инвесткредиту в сумме 1,6 миллиона рублей, в дальнейшем планируют предоставить льготы по налогам на имущество и прибыль", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что вице-губернатор Александр Руппель заявил, что создание собственных производств позволит отказаться от обсуждаемого параллельного импорта напитков.

"На новом заводе в промпарке "Достояние", например, будут производить Coca-Cola на основе сахара и без него", – говорится в сообщении.

Речь идет об индустриальном парке "Достояние", который строится в Кропоткине в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В свою очередь, гендиректор управляющей компании промпарка Михаил Хоменков рассказал, что завод по производству бутилированной воды уже построен на 99%. Производство напитка планируют запустить осенью текущего года.

В марте 2022 года стало известно, что компания Coca-Cola приостановит свою работу в России. В компании заявили об остановке работы 10 заводов по производству безалкогольных напитков на территории РФ.

Также сообщалось, что напитки компании Coca-Cola не будут завозить в Россию с помощью системы параллельного импорта. В Минсельхозе рассказали, что не рассматривают возможность внесения напитков под известным брендом в список товаров, которые собираются доставлять в страну без согласия производителя.