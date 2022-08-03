Coca-Cola в России переименуют в "Добрый Cola" – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

В России напитки компании Coca-Cola после ребрендинга будут называться "Добрый Cola" и "Добрый Orange", говорится в сообщении в телеграм-канале Mash.

Уточняется, что новые названия получат напитки Coca-Cola и Fanta.

"Цена, скорее всего, не изменится. Первые продукты планируют запустить уже осенью этого года", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что напитки компании Coca-Cola не будут завозить в Россию с помощью системы параллельного импорта. В Минсельхозе рассказали, что не рассматривают возможность внесения напитков под известным брендом в список товаров, которые собираются доставлять в страну без согласия производителя.

Вместо этого американскую газировку будут заменять отечественной продукцией.

