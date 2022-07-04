PepsiCo запустила в РФ продажи Evervess и Frustyle вместо Pepsi

Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Американская корпорация PepsiCo запустила в России продажи прохладительных напитков под брендами Evervess и Frustyle, которые призваны заменить ушедшие с российского рынка Pepsi, Mirinda и 7Up. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на торговую сеть "Азбука вкуса".
"PepsiCo официально уведомили о прекращении производства напитков под брендами Pepsi, Mirinda, 7Up в начале июня, речь идет только в форматах 2 и 1,5 литра. Остальные объемы пока производятся", – сказали в "Азбуке вкуса".
Там пояснили, что поставки продукции в таких случаях не прекращаются сразу, поскольку у компании есть запасы уже произведенной продукции.
"Например, в течение июня поставки продолжались", – добавили в сети.
По данным "Известий", напитки Evervess уже продаются в магазинах "Магнолия".
Кроме того, компания Coca-Cola уведомила "Азбуку вкуса" о прекращении поставок напитка Coca-Cola в бутылках 2 и 1,5 литра, однако поставки в объемах 0,9 и 0,5 литра продолжаются. О намерении полностью прекратить поставки всех брендов в компании пока не сообщалось.
9 марта компания PepsiCo приостановила в России продажу Pepsi-Cola, 7Up, Mirinda и других прохладительных напитков глобальных брендов. Также, по словам гендиректора PepsiCo Рамона Лагуарта, компания временно не будет проводить капиталовложения и рекламную деятельность в РФ.
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