В России может значительно сократиться ассортимент газировки

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Дефицит углекислого газа может привести к резкому сокращению ассортимента газированных напитков в России, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в рознице и в компании – производителе.

По информации издания, проблемы начались еще в мае и связаны с сокращением поставок удобрений на внешние рынки. Дефицит углекислого газа оценивается в 10–20%. Отмечается, что производители столкнулись с его нехваткой из-за масштабной трансформации российского рынка газированных напитков в связи с сокращением присутствия в России Coca-Cola и PepsiCo.

Отмечается, что углекислый газ – это побочный продукт при производстве удобрений, поставки которых на внешние рынки стали сокращаться из-за кризиса в связи со спецоперацией на Украине. Также мог вырасти спрос на углекислый газ со стороны других отраслей, к примеру химической.

По словам производителей, в пиковые периоды в некоторых регионах и раньше сталкивались с нехваткой газа, поскольку компании работают, практически не имея запасов, так как не инвестируют в строительство хранилищ для CO2.

Ранее стало известно, что Coca-Cola не будут завозить в Россию с помощью системы параллельного импорта. В Минсельхозе рассказали, что не рассматривают возможность внесения напитков под известным брендом в список товаров, которые собираются доставлять в страну без согласия производителя. Вместо этого американскую газировку будут заменять отечественной продукцией.

