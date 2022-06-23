В России может значительно сократиться ассортимент газировки

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Дефицит углекислого газа может привести к резкому сокращению ассортимента газированных напитков в России, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в рознице и в компании – производителе.
По информации издания, проблемы начались еще в мае и связаны с сокращением поставок удобрений на внешние рынки. Дефицит углекислого газа оценивается в 10–20%. Отмечается, что производители столкнулись с его нехваткой из-за масштабной трансформации российского рынка газированных напитков в связи с сокращением присутствия в России Coca-Cola и PepsiCo.
Отмечается, что углекислый газ – это побочный продукт при производстве удобрений, поставки которых на внешние рынки стали сокращаться из-за кризиса в связи со спецоперацией на Украине. Также мог вырасти спрос на углекислый газ со стороны других отраслей, к примеру химической.
По словам производителей, в пиковые периоды в некоторых регионах и раньше сталкивались с нехваткой газа, поскольку компании работают, практически не имея запасов, так как не инвестируют в строительство хранилищ для CO2.
Ранее стало известно, что Coca-Cola не будут завозить в Россию с помощью системы параллельного импорта. В Минсельхозе рассказали, что не рассматривают возможность внесения напитков под известным брендом в список товаров, которые собираются доставлять в страну без согласия производителя. Вместо этого американскую газировку будут заменять отечественной продукцией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: