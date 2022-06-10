В ГД предложили заменить импортные лимонады кисломолочными напитками

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Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев рекомендовал россиянам вместо импортных сладких сильногазированных напитков выбирать кисломолочную продукцию – ряженку, айран и тан.
"Ассортимент наших напитков: от натуральных соков – они не только вкусные, но и полезные – до различных смузи. Но прежде всего большие перспективы у кисломолочных продуктов как тяжелых (ряженки, варенцы), так и у кисломолочных продуктов Северного Кавказа", – приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".
Депутат отметил, что они гораздо полезнее и могут быть использованы в приготовлении блюд.
По его мнению, рекламу избыточно сладких лимонадов навязывали западные страны.
"Сокращение напитков, которые нам навязывались с помощью массированной рекламы, является большим благом и возможностями для нашего бизнеса", – заключил Гутенев.
Ранее сообщалось, что в России появились первые аналоги газированных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Их выпускает пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" в Москве.
Отечественные аналоги популярных газированных напитков получили названия CoolCola (Coca-Cola), Fancy (Fanta) и Street (Sprite). Бутылки с напитками по форме не изменились, отличается лишь дизайн этикетки. На ней вместо привычных логотипов размещены буквы C, F и S, в зависимости от бренда. Прежней осталась и цветовая гамма напитков.
Вкус новой газировки соответствует полюбившимся многим прохладительным напиткам. В описании к представленным на сайте товарам отмечается, что все они "прекрасно утоляют жажду и позволяют освежиться".
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