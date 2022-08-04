Завод "Очаково" выпустил отечественную версию колы без калорий

Фото: ochakovo.ru
На Московском комбинате "Очаково" выпустили собственную версию диетической колы. Об этом сообщили на официальном сайте производителя.
Новый напиток получил название CoolCola Zero, по аналогии с американским Coca-Cola Zero. В состав включили воду, сахарный колер, лимонную кислоту, подсластители, натуральные ароматизаторы, кофеин, экстракт ванили, сообщается на сайте завода.
"Выразительный и освежающий напиток с культовым вкусом. Теперь без сахара", – охарактеризовали новинку в компании.
В марте 2022 года стало известно, что компания Coca-Cola приостановит свою работу в России. В компании заявили об остановке работы 10 заводов по производству безалкогольных напитков на территории РФ.
Накануне появилась информация, что Coca-Cola в России переименуют в "Добрый Cola". В России напитки компании Coca-Cola после ребрендинга будут называться "Добрый Cola" и "Добрый Orange". Уточняется, что новые названия получат напитки Coca-Cola и Fanta.
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