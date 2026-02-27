В Депздраве посоветовали москвичам пройти диспансеризацию перед Великим постом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичам было бы целесообразно пройти диспансеризацию и оценить состояние своего здоровья перед Великим постом, посоветовал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Бесплатную диспансеризацию может пройти любой человек, имеющий прикрепление к городской поликлинике Москвы. Программа включает не только базовые исследования и измерения главных показателей здоровья, но и консультации врачей. Это также позволяет выявить возможные проблемы и риски заболеваний, получить рекомендации по питанию и образу жизни.

Соблюдение поста может также стать частью заботы о своем здоровье, но только если заниматься этим правильно, указал Тяжельников. Например, снижение потребления животных жиров уменьшит нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему, а увеличение доли овощей, круп, бобовых обогатит организм клетчаткой и поспособствует улучшению работы кишечника, снизит уровень холестерина.

Но некоторые под соблюдением поста понимают фактическое голодание или резкое ограничение в пище. В связи с тем, что человек начинает питаться преимущественно хлебом, картофелем, макаронами и сладостями, а белковую пищу фактически исключает из рациона, организм начинает испытывать дефицит питательных веществ, сказал эксперт.

Нехватка белка, витаминов и микроэлементов способна привести к слабости, снижению иммунитета, ухудшению кожи и волос, обострению хронических заболеваний. В рацион нужно обязательно включить источники растительного белка. Это может быть чечевица, фасоль, бобовые, нут, соевые продукты, орехи и грибы. Также важно следить за количеством жидкости в организме и не допускать нехватки сложных углеводов и полезных жиров.

Рекомендуется входить в пост постепенно, снижая долю жирных и мясных блюд на протяжении одной или двух недель до начала. При этом людям с сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы, анемией, дефицитом массы тела, хроническими заболеваниями печени и почек, а также беременным и кормящим женщинам, детям и пожилым людям строгий пост может навредить, указал специалист.

Поэтому Тяжельников посоветовал перед началом поста оценить состояние своего здоровья, а в случае наличия хронических заболеваний обязательно обратиться к врачу.

"Специалист поможет скорректировать питание таким образом, чтобы сохранить баланс питательных веществ и избежать дефицитов. Пост должен приносить пользу и духовно, и физически – и наша задача сделать его максимально безопасным для организма", – указал эксперт.

Кроме того, после начала поста нужно следить за организмом. Если человек испытывает серьезную слабость, головокружение, обмороки, учащенное сердцебиение, боли в животе или резкое снижение веса – это сигналы о необходимости скорректировать режим питания.

"Завершать пост тоже нужно правильно. Возвращаться к привычному меню следует постепенно: сначала вводить кисломолочные продукты, яйца и рыбу, затем птицу и лишь потом более тяжелые мясные блюда", – резюмировал специалист.

Ранее доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказывала, что постоянный голод в период поста зачастую приводит к увеличению потребления углеводов, таких как хлеб, крупы, картофель и сладкая постная выпечка. Это вызывает выброс инсулина, повышает аппетит и может привести к лишнему весу и отекам.

