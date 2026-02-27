Дворец культуры в Энергодаре поврежден в результате детонации дрона ВСУ

Фото: телеграм-канал "Пухов LIVE"

В Энергодаре в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено здание дворца культуры "Современник", сообщил мэр города – спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

По его словам, повреждено остекление здания, фасад и припаркованные рядом автомобили. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю украинские военные нанесли удары по пяти учебным заведениям на территории России. В частности, под удар попали школы в Энергодаре и Васильевке Запорожской области.

Кроме того, дроны атаковали школу в селе Новая Погощь Брянской области. Также ВСУ нанесли удар по школе в селе Мешковом Белгородской области и учебно-воспитательному комплексу в селе Власовка в Луганской Народной Республике (ЛНР).