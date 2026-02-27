Погибшего при взрыве в Москве сотрудника ДПС похоронили в Белгороде

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва

Старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко, погибшего при взрыве у Савеловского вокзала в Москве, похоронили на кладбище в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС.

Отпевание состоялось в церкви Иоанна Кронштадтского. После родственники, близкие и коллеги погибшего отправились на кладбище Ячнево. Венки поступили в том числе от ГУ УМВД России по Москве, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и правительства региона.

"Профессия была выбрана им не случайно, он выбрал защищать граждан, страну, он до последнего исполнил свой служебный долг, погиб на боевом посту", – сказал замначальника ГУ УМВД по Северо-Восточному административному округу Москвы Дмитрий Гуров.

Братущенко родился в Белгороде. С 2019 года служил в московской полиции.

Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. В результате погиб Братущенко, двое его коллег получили серьезные травмы и были госпитализированы. Сам злоумышленник, причастный к взрыву, скончался на месте ЧП.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств. Следователи установили личность фигуранта и его маршрут.

Владимир Путин назвал произошедшее терактом и предположил, что инцидент мог быть результатом вербовки злоумышленника через Сеть.