24 февраля, 16:33

Происшествия

Взрыв возле машины ДПС в Москве устроил 22-летний уроженец Удмуртии

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Взрыв у автомобиля ДПС возле Савеловского вокзала в Москве устроил 22-летний уроженец Удмуртской Республики. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В ходе следственных действий по уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС и незаконном обороте взрывных устройств в кратчайшие сроки установлена личность предполагаемого подозреваемого", – сказала она.

По информации ведомства, 22 февраля фигурант выехал в Москву на поезде из Санкт-Петербурга. Правоохранителям удалось определить его маршрут на территории столичного региона.

На данный момент следователи устанавливают круг общения мужчины и мотивы его действий. Проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Взрыв произошел на площади Савеловского вокзала после того, как неизвестный подошел к служебному автомобилю. В результате ЧП один сотрудник дорожно-патрульной службы погиб на месте, а двое его коллег получили серьезные травмы и находятся в критическом состоянии в больнице.

Злоумышленник также скончался на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

Подтверждено, что причиной стал подрыв, совершенный злоумышленником. К расследованию привлечены ведущие эксперты и криминалисты центрального аппарата ведомства.

