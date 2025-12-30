Форма поиска по сайту

30 декабря, 15:01

Политика

В ГД выступили против сокращения новогодних каникул

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Глава комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов не поддержал академика РАН Геннадия Онищенко во мнении о том, что нужно сократить новогодние каникулы. Об этом сообщает News.ru.

Ранее Онищенко в разговоре с журналистами посоветовал россиянам встретить Новый год, "отоспаться" и уже 2 января выйти на работу.

"С уважением отношусь к Онищенко как к главному санитарному врачу, как к коллеге по парламенту. Он известный трудоголик. Вспоминаю, как на одном из собраний фракции он нам рассказывал, что человеку достаточно в сутки спать 20 минут", – отметил Нилов.

По его словам, у академика свой режим труда и отдыха. Нилов указал, что дискуссии о переносе или сокращении праздников повторяются как минимум 20 лет перед каждым Новым годом и майскими праздниками.

"Лично я против этого", – высказался депутат.

Он обратил внимание, что периодически в парламент приходят такие законопроекты, но они не находят поддержки. В частности, об отношении россиян к этим инициативам также говорят опросы среди студентов и работников.

"Одним из вариантов решения вопроса, чтобы уважить и сторонников, и противников длинных выходных, был оплачиваемый дополнительный отпуск, но эта инициатива не нашла поддержки", – указал парламентарий.

Еще основатель ЛДПР Владимир Жириновский предлагал оставить в качестве выходных только 1, 2 и 3 января, а все остальное сделать дополнительным оплачиваемым отпуском.

"Что нам точно надо сделать, так это закрепить в Трудовом кодексе 31 декабря как выходной день. Кроме этого, и сегодня есть те, кто продолжает работать в выходные, получает за это дополнительную оплату, дополнительные выходные, поэтому этот вопрос, эти нормы ТК РФ, является неким общественным договором", – добавил Нилов.

Новогодние выходные в 2026 году будут длиться 12 дней, они станут самыми долгими за многие годы. При этом россияне в следующем месяце будут работать всего 15 дней из 31. На размере окладной части заработной платы это не скажется.

Свыше 400 площадок "Зимы в Москве" готовы к празднованию Нового года

политикаобщество

