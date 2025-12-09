Средняя стоимость ночи в московских отелях в новогодние каникулы составила 7,8 тыс руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Москва стала самым востребованным российским направлением для отдыха на новогодние праздники в 2026 году: спрос на поездки в столицу на период январских каникул (27 декабря – 11 января) вырос на 5% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, средняя стоимость забронированной ночи на праздничные даты составляет 7 800 рублей.

"Основной туристический поток в Москву формируют жители крупных регионов. В число самых активных туристов, которые планируют поездки в столицу на праздники, входят жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской и Самарской областей, Татарстана. Рост туристической активности эксперты связывают с большой продолжительностью праздников – 12 дней выходных дней подряд", – отметили эксперты.

При выборе размещения в Москве туристы чаще всего отдают предпочтение отелям категории три звезды – на них приходится 33% бронирований. Популярны также четырехзвездочные отели (20%), апартаменты (18%), отели без звезд (12%), пятизвездочные и гостиницы с одной-двумя звездами (по 6%).

"На хостелы приходится 4%, на гостевые дома – 1%", – уточнили в исследовании.

При этом чаще всего туристы приезжают в Москву парами – на двух взрослых без детей приходится 52% всех бронирований. Каждое четвертое бронирование (27%) совершают семьи с детьми, на соло-туристов приходится 13%, а на компании от трех человек – 8%, заключили аналитики.

При этом ранее выяснилось, что москвичи тоже стали чаще бронировать номера в столичных отелях, заказывать экскурсии в Кремль и на ВДНХ на Новый год. Горожане с доходом выше среднего уровня чаще выбирают для новогодних туров премиальные гостиницы в центре столицы, которые предлагают праздничные программы и высокий уровень сервиса. Отдельно от проживания москвичи могут забронировать в отелях праздничный завтрак, детскую елку, рождественский бранч и новогодние гастроужины.