Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 08:00

Туризм

Средняя стоимость ночи в московских отелях в новогодние каникулы составила 7,8 тыс руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Москва стала самым востребованным российским направлением для отдыха на новогодние праздники в 2026 году: спрос на поездки в столицу на период январских каникул (27 декабря – 11 января) вырос на 5% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, средняя стоимость забронированной ночи на праздничные даты составляет 7 800 рублей.

"Основной туристический поток в Москву формируют жители крупных регионов. В число самых активных туристов, которые планируют поездки в столицу на праздники, входят жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской и Самарской областей, Татарстана. Рост туристической активности эксперты связывают с большой продолжительностью праздников – 12 дней выходных дней подряд", – отметили эксперты.

При выборе размещения в Москве туристы чаще всего отдают предпочтение отелям категории три звезды – на них приходится 33% бронирований. Популярны также четырехзвездочные отели (20%), апартаменты (18%), отели без звезд (12%), пятизвездочные и гостиницы с одной-двумя звездами (по 6%).

"На хостелы приходится 4%, на гостевые дома – 1%", – уточнили в исследовании.

При этом чаще всего туристы приезжают в Москву парами – на двух взрослых без детей приходится 52% всех бронирований. Каждое четвертое бронирование (27%) совершают семьи с детьми, на соло-туристов приходится 13%, а на компании от трех человек – 8%, заключили аналитики.

При этом ранее выяснилось, что москвичи тоже стали чаще бронировать номера в столичных отелях, заказывать экскурсии в Кремль и на ВДНХ на Новый год. Горожане с доходом выше среднего уровня чаще выбирают для новогодних туров премиальные гостиницы в центре столицы, которые предлагают праздничные программы и высокий уровень сервиса. Отдельно от проживания москвичи могут забронировать в отелях праздничный завтрак, детскую елку, рождественский бранч и новогодние гастроужины.

Читайте также


туризмгородпраздникиэксклюзив

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика