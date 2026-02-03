Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 10:53

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Литвинова: растительное мясо в бургерах не имеет отношения к животным компонентам

Эксперт рассказала о безопасности растительного мяса в бургерах

Фото: depositphotos/fotovincek

Растительное мясо в бургерах не имеет отношения к крови или животным компонентам. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала доктор технических наук, профессор кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова.

Характерный кровяной сок, как правило, появляется при разрезании. По словам эксперта, его основу составляет сочетание воды, растительных липидов и натуральных красителей. При этом ключевую роль играет леггемоглобин.

"У бобовых культур в симбиосомах, содержащих азотфиксирующие микроорганизмы, такие как Rhizobium, клубеньки содержат гем-содержащий кислород-связывающий белок – леггемоглобин, придающий им розовый цвет снаружи и на срезе", – пояснила Литвинова.

Она также отметила, что леггемоглобин в промышленности получают биотехнологическим способом – гены вводятся в дрожжи для культивирования в ферментере. Затем белок выделяют, очищают от клеток продуцента и оценивают показатели безопасности для последующего добавления к растительным основам.

"На самом деле мясо – источник полноценного белка, витаминов группы В, железа, фосфора, цинка, что в очередной раз подтверждает необходимость наличия в рационе питания мясных продуктов", – добавила эксперт.

Литвинова подчеркнула, что растительные альтернативы могут содержать значительное количество пищевой соли, разнообразные пищевые добавки. При этом некоторые ингредиенты могут вызвать аллергические реакции.

"Растительные бургеры стоит рассматривать как альтернативу мясу с точки зрения этических соображений, а не как однозначно замену с пользой для здоровья", – заключила она.

Ранее россиянам рассказали, что картофель фри, пончики, луковые кольца и крылышки являются наиболее вредным фастфудом, который может привести к онкологии. Все эти блюда готовят в масле, которое многократно нагревается. При высоких температурах в нем образуются трансжиры и канцерогены.

Наггетсы, гамбургеры, чизбургеры и любые другие сэндвичи с котлетами тоже вредны для здоровья, поскольку состоят из переработанного мяса.

Читайте также


обществоеда

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика