Эксперт Литвинова: растительное мясо в бургерах не имеет отношения к животным компонентам

Растительное мясо в бургерах не имеет отношения к крови или животным компонентам. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала доктор технических наук, профессор кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова.

Характерный кровяной сок, как правило, появляется при разрезании. По словам эксперта, его основу составляет сочетание воды, растительных липидов и натуральных красителей. При этом ключевую роль играет леггемоглобин.

"У бобовых культур в симбиосомах, содержащих азотфиксирующие микроорганизмы, такие как Rhizobium, клубеньки содержат гем-содержащий кислород-связывающий белок – леггемоглобин, придающий им розовый цвет снаружи и на срезе", – пояснила Литвинова.

Она также отметила, что леггемоглобин в промышленности получают биотехнологическим способом – гены вводятся в дрожжи для культивирования в ферментере. Затем белок выделяют, очищают от клеток продуцента и оценивают показатели безопасности для последующего добавления к растительным основам.

"На самом деле мясо – источник полноценного белка, витаминов группы В, железа, фосфора, цинка, что в очередной раз подтверждает необходимость наличия в рационе питания мясных продуктов", – добавила эксперт.

Литвинова подчеркнула, что растительные альтернативы могут содержать значительное количество пищевой соли, разнообразные пищевые добавки. При этом некоторые ингредиенты могут вызвать аллергические реакции.

"Растительные бургеры стоит рассматривать как альтернативу мясу с точки зрения этических соображений, а не как однозначно замену с пользой для здоровья", – заключила она.

Наггетсы, гамбургеры, чизбургеры и любые другие сэндвичи с котлетами тоже вредны для здоровья, поскольку состоят из переработанного мяса.