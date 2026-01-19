Диетолог Писарева: картофель фри, пончики и луковые кольца могут привести к онкологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Картофель фри, пончики, луковые кольца и крылышки являются наиболее вредным фастфудом, который может привести к онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, все эти блюда готовят во фритюре, то есть в масле, которое многократно нагревается. При высоких температурах в нем образуются трансжиры и канцерогены, такие как акриламид.





Ирина Писарева врач-диетолог, нутрициолог Эти вещества провоцируют системные воспаления, повреждают сосуды, увеличивают риск онкологии. Сами же блюда во фритюре имеют высокий гликемический индекс, а также содержат большое количество жира и, соответственно, калорий, поэтому становятся настоящим ударом по поджелудочной железе и печени.

Наггетсы, гамбургеры, чизбургеры и любые другие сэндвичи с котлетами тоже вредны для здоровья, поскольку состоят из переработанного мяса. В нем зачастую содержатся нитриты, которые могут привести к образованию канцерогенных веществ в организме. Также в таком фарше обычно много жира и скрытой соли, отметила Писарева.

"Еще не советую покупать в кафе сладкую выпечку: различные маффины и чизкейки. Они имеют высокую калорийность при практически нулевой питательности: в них нет ни витаминов, ни клетчатки. Их основа – это белая рафинированная мука, сахар и дешевый маргарин. Такая комбинация приводит к резкому скачку глюкозы и выбросу инсулина, после которого чувство голода снова резко обостряется", – пояснила врач.

В свою очередь, салаты из свежих овощей и зелени являются самыми полезными блюдами в заведениях быстрого питания. При этом важно, чтобы они были заправлены не калорийными соусами, которые содержат много сахара, крахмала, а, например, оливковым маслом или бальзамическим уксусом, посоветовала Писарева.





Ирина Писарева врач-диетолог, нутрициолог Также неплохим вариантом будут блюда, приготовленные на гриле: куриная грудка, стейк, рыба или овощи. Плюс можно взять сэндвич на цельнозерновом хлебе с овощами и кусочками запеченного мяса или с хумусом.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что зимой для поддержания иммунитета организму необходим витамин А, который укрепляет слизистые и не дает вирусам проникнуть в организм. Его много в сливочном масле, но, так как продукт достаточно жирный, есть его следует не более 30 граммов в день.

