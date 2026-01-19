Диетолог Писарева: картофель фри, пончики и луковые кольца могут привести к онкологии

19 января, 17:59Общество
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Картофель фри, пончики, луковые кольца и крылышки являются наиболее вредным фастфудом, который может привести к онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
По ее словам, все эти блюда готовят во фритюре, то есть в масле, которое многократно нагревается. При высоких температурах в нем образуются трансжиры и канцерогены, такие как акриламид.
Наггетсы, гамбургеры, чизбургеры и любые другие сэндвичи с котлетами тоже вредны для здоровья, поскольку состоят из переработанного мяса. В нем зачастую содержатся нитриты, которые могут привести к образованию канцерогенных веществ в организме. Также в таком фарше обычно много жира и скрытой соли, отметила Писарева.
"Еще не советую покупать в кафе сладкую выпечку: различные маффины и чизкейки. Они имеют высокую калорийность при практически нулевой питательности: в них нет ни витаминов, ни клетчатки. Их основа – это белая рафинированная мука, сахар и дешевый маргарин. Такая комбинация приводит к резкому скачку глюкозы и выбросу инсулина, после которого чувство голода снова резко обостряется", – пояснила врач.
В свою очередь, салаты из свежих овощей и зелени являются самыми полезными блюдами в заведениях быстрого питания. При этом важно, чтобы они были заправлены не калорийными соусами, которые содержат много сахара, крахмала, а, например, оливковым маслом или бальзамическим уксусом, посоветовала Писарева.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что зимой для поддержания иммунитета организму необходим витамин А, который укрепляет слизистые и не дает вирусам проникнуть в организм. Его много в сливочном масле, но, так как продукт достаточно жирный, есть его следует не более 30 граммов в день.