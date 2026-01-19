Форма поиска по сайту

19 января, 17:59

Общество
Главная / Новости /

Диетолог Писарева: картофель фри, пончики и луковые кольца могут привести к онкологии

Диетолог рассказала, какой фастфуд наиболее вреден для здоровья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Картофель фри, пончики, луковые кольца и крылышки являются наиболее вредным фастфудом, который может привести к онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, все эти блюда готовят во фритюре, то есть в масле, которое многократно нагревается. При высоких температурах в нем образуются трансжиры и канцерогены, такие как акриламид.

Эти вещества провоцируют системные воспаления, повреждают сосуды, увеличивают риск онкологии. Сами же блюда во фритюре имеют высокий гликемический индекс, а также содержат большое количество жира и, соответственно, калорий, поэтому становятся настоящим ударом по поджелудочной железе и печени.
Ирина Писарева
врач-диетолог, нутрициолог

Наггетсы, гамбургеры, чизбургеры и любые другие сэндвичи с котлетами тоже вредны для здоровья, поскольку состоят из переработанного мяса. В нем зачастую содержатся нитриты, которые могут привести к образованию канцерогенных веществ в организме. Также в таком фарше обычно много жира и скрытой соли, отметила Писарева.

"Еще не советую покупать в кафе сладкую выпечку: различные маффины и чизкейки. Они имеют высокую калорийность при практически нулевой питательности: в них нет ни витаминов, ни клетчатки. Их основа – это белая рафинированная мука, сахар и дешевый маргарин. Такая комбинация приводит к резкому скачку глюкозы и выбросу инсулина, после которого чувство голода снова резко обостряется", – пояснила врач.

В свою очередь, салаты из свежих овощей и зелени являются самыми полезными блюдами в заведениях быстрого питания. При этом важно, чтобы они были заправлены не калорийными соусами, которые содержат много сахара, крахмала, а, например, оливковым маслом или бальзамическим уксусом, посоветовала Писарева.

Также неплохим вариантом будут блюда, приготовленные на гриле: куриная грудка, стейк, рыба или овощи. Плюс можно взять сэндвич на цельнозерновом хлебе с овощами и кусочками запеченного мяса или с хумусом.
Ирина Писарева
врач-диетолог, нутрициолог

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что зимой для поддержания иммунитета организму необходим витамин А, который укрепляет слизистые и не дает вирусам проникнуть в организм. Его много в сливочном масле, но, так как продукт достаточно жирный, есть его следует не более 30 граммов в день.

