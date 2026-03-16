16 марта, 13:15

Культура

Актер Леонардо Ди Каприо впервые появился на "Оскаре" с супермоделью Витторией Черетти

Фото: ТАСС/Sipa USA

На 98-ю церемонию вручения кинопремии "Оскар" американский актер Леонардо Ди Каприо пришел вместе с супермоделью Витторией Черетти. Это первый выход в свет для пары, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что Черетти не появилась на красной дорожке вместе с актером, однако в зале сидела рядом с ним. Спутница Ди Каприо пришла на церемонию в красном платье, а волосы уложила в пучок. Ее образ дополняли естественный макияж и бриллиантовый кафф. Ди Каприо предпочел надеть белую рубашку с бабочкой и черный брючный костюм.

Впервые информация о возможном романе между Ди Каприо и Черетти появилась в мае 2023 года, когда их увидели вместе на прогулке в Каннах. Затем они посетили вечеринку в честь дня рождения дизайнера Рикардо Тиши.

В ноябре 2024 года СМИ сообщали, что Ди Каприо и Черетти помолвлены. Известие о помолвке содержалось в анонимном письме, которое пришло на почту одного звездного портала. Позднее инсайдер из окружения Ди Каприо опроверг эту информацию.

В Калифорнии прошла 98-я церемония вручения премии "Оскар"

