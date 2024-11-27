Page Six: Леонардо Ди Каприо не делал предложение супермодели Виттории Черетти

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Американский актер Леонардо Ди Каприо не делал предложение супермодели Виттории Черетти, заявил инсайдер из окружения Ди Каприо в беседе с изданием Page Six.

Источник также отметил, что подобные слухи в отношении звезд появляются каждый месяц.

Ди Каприо и Черетти встречаются давно. Впервые информация о возможном романе между ними появилась в мае 2023 года, когда их увидели вместе на прогулке в Каннах. Затем они вместе посетили вечеринку в честь дня рождения дизайнера Рикардо Тиши.

Ранее СМИ сообщили, что Ди Каприо и Черетти помолвлены. Известие о помолвке содержалось в анонимном письме, которое пришло на почту одного звездного портала. При этом официального подтверждения этой информации не было.

При этом поклонники артиста были удивлены, что он решил связать себя узами брака с 26-летней Черетти, хотя раньше не встречался с девушками старше 25 лет.