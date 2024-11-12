The Economic Times: главным акцентом на свадьбе Гомес и Бланко станет еда

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/selenagomez

На свадьбе американской певицы Селены Гомес и музыкального продюсера Бенни Бланко одним из главных акцентов станет еда, которой, возможно, займется Мэтти Мэтисон, автор сериала про ресторан "Медведь", передает The Economic Times.

Издание отметило, что в связи с выходом кулинарной книги Бланко гостей торжества, видимо, ожидает грандиозный ужин. Будущие супруги планируют свадьбу в лучших традициях Голливуда.

Ранее Бланко говорил, что хочет жениться на Гомес и стать отцом, так как ему нравится быть рядом с детьми. В свою очередь, артистка признавалась, что до знакомства со спутником собиралась усыновить ребенка.

По словам Гомес, она в течение двух лет страдала от одиночества.