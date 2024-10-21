Бывшая жена Бена Аффлека готовится к свадьбе с новым возлюбленным в Париже

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Актриса Дженнифер Гарнер, бывшая жена Бена Аффлека, готовится к свадьбе с бизнесменом Джоном Миллером в Париже, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на In Touch Weekly.

Источник издания заявил, что в крайней поездке в Париж Гарнер искала свадебное платье, а также осматривала места, где можно провести торжество. Предположительно, мероприятие запланировано на весну 2025 года.

"Он (Миллер. – Прим. ред.) хочет сделать для нее то, что Бен никогда не делал, поэтому он поощряет ее желание выложиться по полной", – добавил инсайдер.

Аффлек и Гарнер расстались в 2018 году после 13 лет брака, в котором родились трое детей. Актриса и бизнесмен помолвлены с лета 2023 года.

Между тем стало известно, что актриса Дженнифер Лоуренс, известная по главной роли Китнисс Эвердин в фильмах "Голодные игры", беременна вторым ребенком. Информацию о беременности подтвердил и представитель Лоуренс. Отцом будущего ребенка является муж актрисы, директор художественной галереи Кук Марони. Первенец у супругов появился в феврале 2022 года.