Актер Николас Кейдж вышел в свет с женой младше него на 31 год

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

Американский актер Николас Кейдж вышел в свет с женой Рикой Шибатой, которая младше него на 31 год, фото пары представлены на сайте Daily Mail.

Отмечается, что 60-летний Кейдж и 29-летняя Шибата вместе посетили международный независимый кинофестиваль в Ньюпорт-Бич, США.

Пара познакомилась в 2019 году во время съемок Кейджа в столице Японии. В разгар пандемии коронавируса актер сделал предложение девушке по FaceTime, и в феврале 2021 года Кейдж и Шибата поженились, устроив "очень маленькую церемонию в отеле Wynn в Лас-Вегасе". Спустя год у них родилась дочь, которую они назвали Августа Франческа Коппола Кейдж.

Ранее сообщалось, что Кейдж мог заново воплотить Призрачного гонщика в фильме "Дэдпул и Росомаха" режиссера Шона Леви. По словам его коллеги Райана Рейнольдса, они с Кейджем обсуждали этот вопрос, однако по какой-то причине создателям проекта не удалось договорить о его участии в картине. При этом Кейдж уже дважды играл Призрачного гонщика в фильмах 2007 и 2011 годов. Суммарно проекты освоили менее 400 миллионов долларов и были негативно восприняты критиками.