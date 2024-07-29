Фильм "Собиратель душ" вышел в лидеры кинопроката в России

Фото: кадр из фильма "Собиратель душ"; режиссер Осгуд Перкинс; Saturn Films, C2 Motion Picture Group, Oddfellows Entertainment

Канадско-американский триллер "Собиратель душ" режиссера Осгуда Перкинса вышел в лидеры кинопроката в России и странах СНГ, пишет "Газета.ру" со ссылкой на портал kinobusiness.com.

Данные представлены без учета фильма "Дэдпул и Росомаха", который недоступен в кинотеатрах РФ и Белоруссии.

Отмечается, что "Собиратель душ" заработал 121 миллион рублей за выходные с 25 по 28 июля.

Сюжет фильма рассказывает историю агента ФБР Ли Харкера, которая расследует серию жестоких преступлений серийного маньяка, известного как Собиратель душ. В фильме снялись Алисия Уитт, Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Лиза Чандлер и Эрин Бойес.

На втором месте находится семейная комедия Алексея Пиманова "Водитель-олигарх", которая собрала 53,6 миллиона рублей за аналогичный период. Третью строчку заняла комедия Василия Свиридова "Не одна дома", собравшая 21,6 миллиона рублей.

При этом в странах СНГ (без учета РФ и Белоруссии) лидером проката стал фильм "Дэдпул и Росомаха" Шона Леви, собрав 156 миллионов рублей.

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман ранее вошли в Книгу рекордов Гиннесса. Тизер фильма "Дэдпул и Росомаха" стал самым просматриваемым за 24 часа. Он собрал 365 миллионов просмотров по всему миру на онлайн-платформах с 11 по 12 февраля.

Рейнольдсу также вручили сертификат как совладельцу футбольного клуба. Согласно документу, ипподром в Рексхэме в Уэльсе считается старейшим международным футбольным полем, которое использовалось в течение 147 лет и 31 дня.

