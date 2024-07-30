Селена Гомес отреагировала на слухи о пластических операциях

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Певица Селена Гомес рассказала об инъекциях ботокса в ответ на слухи о пластических операциях. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на издание Daily Mail.

Гомес обратила внимание на прошлогодний ролик в TikTok. В видео ассистентка пластического хирурга Марисса Баррионуэво обсуждала изменившуюся внешность певицы. На это Гомес заявила, что не делала пластических операций.

"У меня есть ботокс. Вот и все. Оставьте меня в покое", – написала она.

В мае певица также призналась, что до знакомства с продюсером Бенни Бланко собиралась усыновить ребенка. По словам Гомес, она в течение двух лет страдала от одиночества.

Сам Бланко высказался о своем желании в будущем стать отцом и жениться на Гомес. Он отметил, что ему нравится быть рядом с детьми.