Россиянам рассказали о самой опасной бьюти-процедуре

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Наиболее опасной косметологической процедурой является инъекционная ринопластика, которая способна привести к серьезным последствиям, вплоть до инсультов и слепоты. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пластического и реконструктивного хирурга Магомеда Нальгиева.

"Инъекционная ринопластика предполагает введение пациенту в нос филлеров, липолитиков и, в некоторых случаях, гормональных препаратов, разрушающих хрящевую ткань. Процедура направлена на коррекцию формы носа", – пояснил он.

Однако опасной она считается из-за миграции филлера, который может попасть в сосудистое русло, что грозит серьезными осложнениями. В частности, тромбированием глазных и головных сосудов, уточнил эксперт.

По его словам, вместо введения филлеров следует отдать предпочтение хирургической ринопластике. Вместе с тем Нальгиев заявил, что самой бесполезной процедурой является безынъекционная мезотерапия. В этом случает раствор не вводится в кожу, а просто наносится на нее сверху, в связи с чем биодоступность препарата получается очень низкой.

Кроме того, эксперт сообщил в том числе о негативном воздействии фейсфитнеса – комплекса упражнений для мимической мускулатуры лица. Такие тренировки, продолжил он, способствуют не избавлению от морщин, а именно их появлению.

Ранее пластический и реконструктивный хирург Рашид Велиханов рассказал, что блефаропластика, ринопластика и подтяжка лица являются наиболее популярными пластическими операциями на лице у россиян. Также граждане обращаются за такими услугами, как височно-темпоральный лифтинг, липосакция подбородочной области и отопластика, отметил он.

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