Селена Гомес призналась, что собиралась усыновить ребенка

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Американская певица Селена Гомес призналась, что хотела усыновить ребенка, пока не познакомилась со своим новым возлюбленным, продюсером Бенни Бланко. Об этом сообщает издание Daily Mail.

31-летняя звезда заявила, что в течении двух лет страдала от одиночества, так в ее голове родился план – если она не встретит свою судьбу до 35 лет, то усыновит ребенка.

"Я была без отношений пять лет и к этому привыкла. Многие люди боятся оставаться одни. Я около двух лет думала об этом, а потом вроде бы смирилась. В итоге я придумала свой план", – пояснила Гомес.

Сам Бланко, после года отношений с певицей, высказался о своем желании в будущем стать отцом и жениться на Гомес.

"Это моя следующая цель. <...> У меня куча племянников. Мне нравится быть рядом с детьми", – рассказал продюсер во время интервью на шоу Говарда Стерна.

В 2017 году Селена Гомес заняла первую строчку в топе 100 лучших песен по версии журнала Billboard с песней Bad Liar. В том же году по версии этого же журнала она стала "Женщиной года". Церемония награждения состоялась в рамках церемонии "Женщины в музыке" 30 ноября 2017-го в Лос-Анджелесе.