Billboard назвал 100 лучших песен года

Фото:AP/John Salangsang/Invision

Журнал Billboard выбрал 100 лучших песен 2017 года.

Лидером стала Селена Гомес, исполнившая "Bad Liar". Следом за ней расположилась Карди Бит с композицией "Bodak Yellow", а замкнули тройку Келвин Харрис и Фрэнк Оушен с песней "Slide". Затем идет трек "Despacito" в исполнении Луиса Фонси и Дэдди Янки при участии Джастина Бибера, сообщает "Газета.ру".

В десятке оказались Лил Узи Верт с песней "XO Tour Llif3", Кендрик Ламар с "Humble", Джей Бальвин, Уилли Уильям и Бейонсе с композицией "Mi Gente". Помимо них, в топ-10 вошли Гарри Стайлз с треком "Sign of the Times", The Weeknd и Daft Punk с "I Feel It Coming" и группа Portugal. The Man с "Feel It Still".

Ранее сервис "Яндекс.Музыка" составил рейтинг самых популярных песен уходящего года в России. На первом месте оказалась композиция Эда Ширана "Shape of You". В десятке были также Burito с песней "По волнам", Imagine Dragons с композицией "Believer", Луис Фонси и Дэдди Янки с треком "Despacito". Кроме того, в рейтинг попала песня "Тает лед" группы "Грибы", "Случайная" исполнительницы Loboda и Чарли Пут с песней "Attention".

Аналогичный топ составил Apple Music. Песня "Тает лед" группы "Грибы" оказалась самой популярной в 2017 году в России по версии iTunes. В списке любимчиков появились также Rag'n'Bone Man с песней "Human", Loboda с треком "Твои глаза", Макс Барских с композицией "Туманы", и Imagine Dragons, исполнившие "Believer".