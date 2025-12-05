Портовая инфраструктура получила повреждения после атаки БПЛА в Темрюке

Фото: министерство обороны РФ

Элементы портовой инфраструктуры оказались повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Темрюке Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб.

На месте ЧП также произошло возгорание, для тушения были привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. Персонал порта эвакуировали, никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось об отражении атаки БПЛА в Севастополе. Были уничтожены 2 цели в воздухе над акваторией моря на значительном расстоянии от берега на Северной стороне. Повреждений среди гражданских объектов Севастополя не выявлено.

Вечером 4 декабря средства ПВО сбили 44 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Большинство дронов – 30 аппаратов – удалось уничтожить над территорией Курской области.